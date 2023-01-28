Beşiktaş'ta Ziyech ve Balbuena iddiası

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, iki iddia ortaya atıldı.

Buna göre siyah beyazlı takım Chelsea'de gözden çıkarılan Fasla yıldız Hakim Ziyech için girişimde bulundu.

Ziyech sezon başında da gündeme gelmiş, ancak ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Yöneticilerin İngiliz kulübünün temsilcilerine sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacakları belirtildi.

Bir diğer iddia ise Brezilya basınından geldi.

Buna göre Beşiktaş, Corinthians'da oynayan stoper Fabian Balbuena için teklif yaptı.

Haberde Brezilyalı bir iş adamının, 31 yaşındaki Paraguaylı savunma oyuncusunu Beşiktaş'a götürmek istediği ileri sürüldü.