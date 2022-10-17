Beşiktaş'a Weghorst'tan kötü haber

Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş , iki kez yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından Weghorst'un stadyumu sekerek terk ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar'a Hollandalı golcüden kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta adele sakatlığı yaşayan Wout Weghorst Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Weghorst gol atarken 3 de asist yapmıştı.