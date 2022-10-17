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Beşiktaş'a Weghorst'tan kötü haber

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçında sakatlanan Weghorst'tan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:08
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst 10 gün yok

Beşiktaş'a Weghorst'tan kötü haber
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Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş , iki kez yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından Weghorst'un stadyumu sekerek terk ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Siyah-Beyazlılar'a Hollandalı golcüden kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta adele sakatlığı yaşayan Wout Weghorst Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Weghorst gol atarken 3 de asist yapmıştı.

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