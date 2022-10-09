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  • Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un büyük eksiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un büyük eksiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

''8 Temmuz'daki yazımda Wout Weghorst için ne demiştim?''

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:39
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Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un büyük eksiğini açıkladı

Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un büyük eksiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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TANSU SARI

"Ayağı Michy Batshuayi'den daha temiz;

Ancak gol vuruşlarında

Ciddi sıkıntısı var... 

İlginçtir; uzaktan vuruşları daha isabetli...

Rakipten top çalması iyi;

Kafa hakimiyeti iyi denilebilir;

Ancak tek vuruş konusunda

Beşiktaş'a sıkıntı yaşatabilir...

Kesinlikle penaltı vuruşu kullandırılmamalı"...

Zira Wolfsburg'da oynarken de

Topu Bochum kalecisi Manuel Riemann'a nişanlamıştı..

Tıpkı bugün Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'ye nişanladığı gibi..

Hollandalı Wout Weghorst penaltı vuruşu dışında

2 kez kaleci Onurcan Piri ile karşıya kaldı

Onurcan Piri kurtardı....

1 kez Alper Uludağ'ın ters vuruşu;

1 kez de Rachid Ghezzal'ın etkisiz vuruşu vardı...

Arthur Masuaku'nun ortasında

Kafalardan kafalara; ayaklardan ayaklara seken topta

Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan hamle yaptılar;

Top filelere gitti;

Önce golü veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu

10 dakika sonra kararını iptal edip önce gol için ofsayt dedi;

Ardından Rijad Bajic'in Tayyip Talha Sanuç'u indirdiğine hükmederek

VAR kararıyla PENALTI dedi..

Aslında bu maçı yönetmek için Yaşar Kemal Uğurlu'ya gerek yoktu

Takımlar aralarında bir hakem seçip

Kendi kendilerine karşılaşmayı yönetebilirlerdi..

Aynı Yaşar Kemal Uğurlu;

İkinci yarının son dakikasında da

Giresunspor'un filelere giden topuna

Hayrullah Bilazer'in "kolu önde olduğu" gerekçesiyle

VAR kararıyla OFSAYT dedi...

En kritik 2 pozisyonu süzemedi...

Ben MHK'nın yerinde olsam

Yaşar Kemal Uğurlu'ya düdüğünü astırırım..

Sahanın en iyilerinden Arthur Masuaku'nun köşe vuruşunda

Kafalardan seken topu Josef de Souza içeri çevirdi;

Emrecan Uzunhan kafayla indirdi

Tayyip Talha Sanuç yarım sol voleyi çaktı;

Kaleci Uğurcan Piri;

Sağına giden topa bakakaldı;

Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandı... 

Giresunspor cezalı Sergio Junior'u çok aradı;

Top yapamadı...

Beşiktaş'taysa Dele Alli ve Nathan Redmond

Takımı eksik bıraktılar..

Bu kötü kadroda

Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou

Kenarda olmaz..

Adem Ljajic sonrası

Hala bir 10 numara bulunamadı..

Teknik Direktör Valerien Ismael'in

75'de Gedson Fernandes'i kenara alması

Giresunspor'a "Gel bana gol at" demekti;

Attılar ancak

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR izin vermedi..

Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlanırken

Atletico Madrid görmüş Francisco Montero 

Neden İstanbul'da bırakıldı anlamak zor...

İki taraf da ÇOTANAK ARENA'dan dert yandılar..

Beşiktaşlılar hadi neyse de;

Giresunsporlular kendi sahalarından neden şikâyet ettiler garip

Sahalarını ben düzeltemeyeceğime göre

Görev onlara düşüyor..

Ancak onlar da

Herhalde Mustafa Topaloğlu'yla akraba oldular..

Hangi konuda mı?

"UZAYLILIK" konusunda..

Espri bir yana; kadrolarına takviye yapmaları şart..

Beşiktaş tek kale oynadığı maçtan

1-0'lık skor aldı;

3 puanı kaptı.. 

Valentin Rosier ve Nathan Redmond'In

Oyundan çıkarken Teknik Direktör Valerien Ismael'e tepkileri

Çok konuşulacak...

Bakalım Beşiktaş Trabzonspor karşısında ne yapacak?

Bu sorunun cevabını da 16 Ekim gecesine bırakalım...

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