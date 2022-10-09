Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un büyük eksiğini nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI
"Ayağı Michy Batshuayi'den daha temiz;
Ancak gol vuruşlarında
Ciddi sıkıntısı var...
İlginçtir; uzaktan vuruşları daha isabetli...
Rakipten top çalması iyi;
Kafa hakimiyeti iyi denilebilir;
Ancak tek vuruş konusunda
Beşiktaş'a sıkıntı yaşatabilir...
Kesinlikle penaltı vuruşu kullandırılmamalı"...
Zira Wolfsburg'da oynarken de
Topu Bochum kalecisi Manuel Riemann'a nişanlamıştı..
Tıpkı bugün Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'ye nişanladığı gibi..
Hollandalı Wout Weghorst penaltı vuruşu dışında
2 kez kaleci Onurcan Piri ile karşıya kaldı
Onurcan Piri kurtardı....
1 kez Alper Uludağ'ın ters vuruşu;
1 kez de Rachid Ghezzal'ın etkisiz vuruşu vardı...
Arthur Masuaku'nun ortasında
Kafalardan kafalara; ayaklardan ayaklara seken topta
Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan hamle yaptılar;
Top filelere gitti;
Önce golü veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu
10 dakika sonra kararını iptal edip önce gol için ofsayt dedi;
Ardından Rijad Bajic'in Tayyip Talha Sanuç'u indirdiğine hükmederek
VAR kararıyla PENALTI dedi..
Aslında bu maçı yönetmek için Yaşar Kemal Uğurlu'ya gerek yoktu
Takımlar aralarında bir hakem seçip
Kendi kendilerine karşılaşmayı yönetebilirlerdi..
Aynı Yaşar Kemal Uğurlu;
İkinci yarının son dakikasında da
Giresunspor'un filelere giden topuna
Hayrullah Bilazer'in "kolu önde olduğu" gerekçesiyle
VAR kararıyla OFSAYT dedi...
En kritik 2 pozisyonu süzemedi...
Ben MHK'nın yerinde olsam
Yaşar Kemal Uğurlu'ya düdüğünü astırırım..
Sahanın en iyilerinden Arthur Masuaku'nun köşe vuruşunda
Kafalardan seken topu Josef de Souza içeri çevirdi;
Emrecan Uzunhan kafayla indirdi
Tayyip Talha Sanuç yarım sol voleyi çaktı;
Kaleci Uğurcan Piri;
Sağına giden topa bakakaldı;
Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandı...
Giresunspor cezalı Sergio Junior'u çok aradı;
Top yapamadı...
Beşiktaş'taysa Dele Alli ve Nathan Redmond
Takımı eksik bıraktılar..
Bu kötü kadroda
Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou
Kenarda olmaz..
Adem Ljajic sonrası
Hala bir 10 numara bulunamadı..
Teknik Direktör Valerien Ismael'in
75'de Gedson Fernandes'i kenara alması
Giresunspor'a "Gel bana gol at" demekti;
Attılar ancak
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR izin vermedi..
Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan sakatlanırken
Atletico Madrid görmüş Francisco Montero
Neden İstanbul'da bırakıldı anlamak zor...
İki taraf da ÇOTANAK ARENA'dan dert yandılar..
Beşiktaşlılar hadi neyse de;
Giresunsporlular kendi sahalarından neden şikâyet ettiler garip
Sahalarını ben düzeltemeyeceğime göre
Görev onlara düşüyor..
Ancak onlar da
Herhalde Mustafa Topaloğlu'yla akraba oldular..
Hangi konuda mı?
"UZAYLILIK" konusunda..
Espri bir yana; kadrolarına takviye yapmaları şart..
Beşiktaş tek kale oynadığı maçtan
1-0'lık skor aldı;
3 puanı kaptı..
Valentin Rosier ve Nathan Redmond'In
Oyundan çıkarken Teknik Direktör Valerien Ismael'e tepkileri
Çok konuşulacak...
Bakalım Beşiktaş Trabzonspor karşısında ne yapacak?
Bu sorunun cevabını da 16 Ekim gecesine bırakalım...
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