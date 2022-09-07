Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta

Beşiktaş, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor.

İngiltere'nin Southampton kulübüyle kanat oyuncusu Nathan Redmond'u kiralama konusunda anlaşan siyah beyazlı kulüp, Alanyaspor'dan da Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.

Alanyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tayfur Bingöl, 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'ta top koşturacak.

Sağ ve sol bek olarak görev yapabilen 29 yaşındaki Tayfur, geçen sezon 34 maçta 3 gol atıp 10 kez de asist yapmıştı.