Fenerbahçe'nin VAR paylaşımına Beşiktaş'tan jet yanıt: Önlerindeki maça çıkıp şerefiyle...

Beşiktaş, Attila Karaoğlan atamasına tepki gösteren Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi yöneten Attila Karaoğlan, Kitsio ile N'Koudou arasında yaşanan tartışmayı VAR'da izlemiş ancak N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyince tepki çekmişti.

Federasyon, daha sonra bu maçın VAR kayıtlarını açıklamış ve Karaoğlan'ın ciddi şekilde hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi de Karaoğlan'a uzun süre maç verilmeyeceğini duyurmuştu.

Karaoğlan, MHK yönetiminin değişmesinin ardından Fenerbahçe - Konyaspor maçına atanırken, Fenerbahçe bu atamaya tepki göstermişti.

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