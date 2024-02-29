Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili flaş açıklama

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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili flaş açıklama
Beşiktaş Kulübü; Galatasaray derbisine atanan Halil Umut Meler ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Siyah-Beyazlı kulüpten derbiye Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz."

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