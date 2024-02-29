Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Onuachu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Trabzonspor; Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir engelini 1-0'lık skorla geçip adını yarı finale yazdırırken, yıldız golcüsü Paul Onuachu'yu kaybetmişti.

Sakatlanıp oyundan çıkan Nijerylı yıldızın durumu ile ilgili kulüpten bir açıklama yapıldı.

Sol ön kolunda kırık tespit edilen Onuachu'nun sol kasık bölgesinde de kas yaralanması olduğu açıklandı.

En az 1.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Paul Onuachu Süper Lig'deki Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek. Onuachu'nun 21 Nisan'daki Kayserispor sınavına yetişebileceği gelen haberler arasında.

Trabzonspor Kulübü'nden, Onuachu'nun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Onuachu'nun sol kolundaki kırığın röntgen filmi de paylaşıldı