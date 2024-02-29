Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig ekibi Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmıştı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesh edilen Portekizli çalıştırıcının yerine İbrahim Üzülmez getirildi.

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Pendikspor, Ivo Vieira yönetiminde 21 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İbrahim Üzülmez ise son olarak Eyüpspor'da görev yaptı. İstanbul ekibiyle 32 maça çıkan Üzülmez 1.94'lük puan ortalaması tutturdu.