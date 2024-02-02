Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na sürpriz başvuru

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na sürpriz başvuru
Taraftarlarının deplasmanda yaşadığı zorluklara isyan eden Beşiktaş bir açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş taraftarlarının deplasman maçlarında yaşadıkları kötü muamele ve sorunlar ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Spor, birleştiricidir Sporun bu birleştiriciliğini bozacak her türlü eyleme karşı tüm kulüplerin aynı biçimde karşı durması gerektiğine inanıyoruz Tüpraş Stadyumu'nda, başka bir deyişle evimizde misafir takımın yönetici, oyuncu ve taraftarlarına saygı çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlarken ne yazık ki deplasman maçlarında Beşiktaş taraftarına yönelik gayri insani, gayri hukuki, tutum ve davranışlar sergilenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Durumun değişmesi için gerekli makamlara başvurulduğunu söyleyen Beşiktaş, “En son oynadığımız Sivasspor maçı ve bir önceki Rizespor deplasmanında, kötü hava koşullarına rağmen ayakkabıları çıkartılan, kişilik haklarını ihlal edecek şekilde aramalara maruz kalan taraftarımızın maçı izlemesi engellenmeye çalışılmıştır Bugün itibarıyla kulübümüz tarafından İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna fotoğraflar, videolar ve yazılı deliller ile birlikte şikayet başvurusu yapılarak önlem alınması istenmiştir" dedi.

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