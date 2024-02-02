Fenerbahçe maçını izledi transfer olmaktan vazgeçti

Kaynak: A Spor
Fenerbahçe maçını izledi transfer olmaktan vazgeçti
Yüksel Yıldırım Douglas Costa'nın neden vazgeçtiğini canlı yayında anlattı.

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım Douglas Costa transferinin neden son anda iptal olduğunu açıkladı

Douglas Costa’nın kendisini hazır hissetmediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Douglas Costa'ya Fenerbahçe maçını izle nasıl bir takıma geliyorsun dedim. Maçı izledikten sonra bizimle dürüst bir şekilde iletişime geçti ve 'Biz gelmekten vazgeçtik çünkü Samsunspor 90 dakika koştu ve mücadele etti. Ben hazır değilim. Benim en az 4 hafta süreye ihtiyacım ve eşim doğum yapacak oraya gitmem lazım. Samsunspor'a desteğim az olur' dedi. Biz de böyle davranmasından dolayı teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

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