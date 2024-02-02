Emre Belözoğlu 'açık ara dünyanın en kötüsüyüz' dedi. Taraftar ilk defa hak verdi

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Ankaragücü sahasında Sivasspor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele tarafların golsüz eşitliği ile biterken Emre Belözoğlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zeminin kötü olmasından dert yanan genç teknik adam, “Her zaman MKE Ankaragücü taraftarı önünde oynamak istediklerini dile getiren Belözoğlu, "Bu kulübün en büyük gücü taraftarı Enerjisi sahaya olumlu yansıyor Bazen tepki olumsuz da olabilir ama en büyük gücümüz taraftarımız Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın ama Türkiye’de ligimizde iyi zemini olan kulüp yok TFF taşın altına eline sokmazsa her işi bakanlıktan beklerseniz bu işi çözemezsiniz Bu işin oynanacağı yer zemindir tribünlerin güzel olması, soyunma odalarının mermer olması beni ilgilendirmiyor Önemli olan zemin Sezon başından beri bir tane iyi zemin görmedim Burada oynayan iki takımın da Allah yardımcısı olsun Bu rezalet sahada futbol oynamaya çalışan 22 futbolcuyu tebrik ediyorum Açık ara dünyanın en kötü zeminleri Türkiye Ligi'nde" dedi.

Belözoğlu'nun bu yorumuna ise taraftarlar hak verdi.