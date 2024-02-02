Galatasaray'dan penaltı tepkisi. Pozisyon biter bitmez sosyal medyayı ayağa kaldırdılar

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Galatasaray'dan penaltı tepkisi. Pozisyon biter bitmez sosyal medyayı ayağa kaldırdılar
Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray Mauro Icardi'nin girdiği pozisyonda penaltı vermeyen hakeme tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanırken mücadele de bir anda tansiyon yükseldi.

Karşılaşmanın 71. Dakikasında sağ kanattan gelen ortada topa istediği gibi yön veremeyen Mauro Icardi çekildiğini öne sürdü.

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Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yanına giderek itirazda bulunan Arjantinli yıldız hakemi ikna edemedi ve oyun devam etti.

Bu pozisyonun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaray, "Mauro Icardi'nin rakip ceza sahasında kolundan çekilmesinin ardından karar devam, oyun devam ediyor" dedi.

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