Galatasaray'ın penaltı beklediği Icardi pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig’in 24. Haftasında Galatasaray ve Samsunspor kozlarını paylaştı.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 5. Dakikada Nelsson ve 11. Dakikada Barış Alper’in bulduğu gollerle 2-0 mağlup etsede ikinci yarı gerçekleşen bir pozisyon maça damgasını vurdu.

71. dakika oynandığı sırada gelen ortada ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi istediği gib ibir vuruş yapamadı.

Pozisyonun ardından Icardi itildiği gerekçesiyle penaltı talep etsede hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

Mücadelenin ardından pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu penaltı olup olmadığını değerlendirdi. Toroğlu yaptığı açıklamada, “Adamın omuzunu almış, kolunu almış bir de ters döndürüyor. Net penaltı, sarı kart” dedi.