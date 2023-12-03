Beşiktaş'tan oy verme işlemleri ile ilgili kritik açıklama

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul başladı.

İstiklal Marşı ile açılan kongrede de iki başkan adayı konuşmalarını yaptı ve oy kullanma işlemlerine geçildi.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimde üyeler oy verme işlemini tamamlamak için dışarıya kadar taştı.

Yaşanan yoğunluk ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar çadır alanının dışında bir alanın çevrileceğini ve oraya giren herkesin oy kullanabileceğini açıkladı.