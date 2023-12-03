6 golün atıldığı maçta Kasımpaşa'ya 'Uğurlu' dokunuş. Gaziantep'in nefesi yetmedi. Volkan Aliakar yazdı

Kasımpaşa ile Gaziantep'in, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki kapışmasını izleyenler heyecana ve gole doydu.

Volkan Aliakar KAYNAK: Haber Merkezi
6 golün atıldığı maçta Kasımpaşa'ya 'Uğurlu' dokunuş. Gaziantep'in nefesi yetmedi. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'in 14. haftasında pazar mesaisi Kasımpaşa-Gaziantep maçıyla başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma; aralık ayında olmamıza rağmen harika bir havada oynandı.

Kasımpaşa'da hafta içinde teknik direktör değişikliği yaşamıştı. 3 maç üst üste kaybedilince Kemal Özdeş ile yollar ayrılmış, Sami Uğurlu takımın başına geçmişti.

Futbolcular sanki onu bekliyormuş! Gaziantep karşısında maça öyle bir başladılar ki her 10 dakikada bir gol attılar.

Henüz dakikalar 3'ü gösterirken Kasımpaşa'nın formda ismi Aytaç Kara sahneye çıktı. Kariyer sezonunu geçiren Aytaç, bu sezonki 9. golünü kaydetti.

16'da futbolu bize sevdiren gollerden birini izledik. Ben Ouanes penaltı noktası civarından yaptığı röveşatayla Kasımpaşa'nın şovu devam ettirdi.

Dakikalar 31'i gösterirken Ben Ouanes bu kez de kafayla fileleri havalandırıp skoru 3-0'a getirdi.

Kasımpaşa oyunun tamamen hakimiydi. İlk yarı boyunca varlık gösteremeyen Gaziantep adına 44'te şans anı yaşandı. Kaleci Gianniotis gereksiz bir penaltıya sebebiyet verdi. Ancak Maxim topu üst direğe nişanlayınca ilk yarı Kasımpaşa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İlk yarıda dikkat çeken istatistiklerden biri de sarı kartlardı. Kasımpaşa'dan 4, Gaziantep'ten 3 futbolcu sarı kart gördü.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan ve Lazar Markovic'ı sahaya süren Rumen hoca, Arda Kızıldağ, Max Gradel ve Furkan Soyalp'i oyundan aldı.

Bu hamleler hemen sonuç verdi. 1 dakika içinde (52 ve 53) 2 gol buldu Gaziantep. Önce Mustafa Eskihellaç ardından Lazar Markovic'le farkı 1'e indirdiler. Bu anlarda Markovic 1 asist 1 golle yıldızlaştı. Sonraki 7 dakikalık bölümde Gaziantep 2 net fırsat daha kaçırdı, bir anda 4-3 öne geçebilirlerdi.

Kasımpaşa 76'da 4. gole çok yaklaştı. Hajradinovic kaleciyi, Da Costa da direği geçemedi. Ancak Mamadou Fall 82'de skoru belirledi: 4-2.

90+4'te Kasımpaşa'dan Omeru'ya son adam olduğu gerekçesiyle gösterilen kırmızı kartla karşılaşma tamamlandı.

Kasımpaşa 3 maç sonra kazanıp puanını 21'e yükseltirken, geçen hafta sahasında Ankaragücü'ne yenilen Gaziantep bu kez de Kasımpaşa deplasmanında umduğunu bulamadı, 15 puanda kaldı.

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