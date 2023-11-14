Bestemsu Özdemir'in açıklaması kafa karıştırdı

Bir süre önce, Serkan Mehmet Durdu ile nikah masasına oturması beklenirken yollarını ayırma kararı alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in, Burak Deniz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Burak Deniz bu söylentileri yalanlarken, geçtiğimiz gün Asuman Dabak ile birlikte Cihangir'de görüntülenen Bestemsu Özdemir kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile meslektaşı Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir partide görüntülenmiş, ikinin yakın tavırları kafaları karıştırmıştı.

Saatlerce dans eden Burak Deniz ile Bestemsu Özdemir, organizasyonun en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. İkili arasında davette başlayan yakınlaşma birlikteliğe dönüştüğü öne sürülmüştü.

''HAYATIMDA MAJÖR BİR DEĞİŞİKLİK OLURSA HABERİNİZ OLUR''

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Burak Deniz, aşk iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ''Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa ilk sizin haberiniz olur. Birçok arkadaşımla birçok davetlerde zaman geçiyoruz. Bestemsu ile de zaman geçirdik.''

''VAR DA DEMEM YOK DA DEMEM...''

Bestemsu Özdemir, tüm bunların ardından önceki akşam yakın arkadaşı Asuman Dabak ile Cihangir'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Burak Deniz ile ilgili soruları geçiştiren Bestemsu Özdemir ise muhabirlerin "Aşk hayatınızı gizliyor musunuz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

''Gizliyorum ve de özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum. Nazar değmesinden korkuyorum. Var da demem, yok da demem.''