Yılın aşk bombası patladı! Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir sarmaş dolaş görüntülendi

Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir yeni bir aşka yelken açtı.

Yılın aşk bombası patladı! Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir sarmaş dolaş görüntülendi

Hande Erçel ile başrolde yer aldığı Bambaşka Biri ile ekrana dönen Burak Deniz özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Didem Soydan ile son olarak aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşka yelken açtı. İddialar göre; 2022 yılında Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik teklifinden kısa süre sonra ayrılık kararı alan Bestemsu Özdemir gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

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Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, 2.Sayfa’nın özel haberine göre aşk yaşıyor. Çift en son İtalya'da tatil yaptı.

Çift temmuz ayında da Bodrum'da samimi şekilde görüntülenmişti.

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