Bestemsu Özdemir'den evlilik beklerken ayrılık haberi geldi

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Bestemsu Özdemir ve iş insanı Serkan Mehmet Durdu'nun ayrıldığı iddia edildi.

Evlenecekleri konuşulan çiftten Serkan Mehmet Durdu’nun, Bestemsu Özdemir’i takipten çıkması ve birlikte olan fotoğrafları kaldırması bu ilişkinin bittiği söylentilerini güçlendirdi.

Serkan Mehmet Durdu, yılbaşı gecesi oyuncuya evlenme teklifinde bulunmuştu. İkilinin evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı vermesi ise şaşırttı.

