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ABD Başkanı nükleer "Armageddon" uyarısı yapmıştı. Beyaz Saray'dan Biden'a yalanlama

ABD Başkanı Biden, "nükleer kıyamet" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Biden'ın yaptığı açıklama Avrupa devletleri tarafından da kabul görürken Beyaz Saray'dan adeta Biden'ı yalanlarcasına tam tersi bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:35
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Beyaz Saray: Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok

ABD Başkanı nükleer ''Armageddon'' uyarısı yapmıştı. Beyaz Saray'dan Biden'a yalanlama
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Putin'in tehditlerine boyun eğmeyeceğini ancak Rusya'nın nükleer tehditlerini ciddiye aldıklarını belirterek, "Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin emare yok" açıklamasında bulundu. Jean-Pierre, Biden ile Maryland'a seyahat eden gazetecilere başkanlık uçağında açıklamalarda bulundu.

Biden'ın dün katıldığı bir etkinlikte nükleer "Armageddon" riskinden bahsettiğinin anımsatılması üzerine Jean-Pierre, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in nükleer silahları kullanmaktan bahsetmesi çok sorumsuzca idi. İstenmeyen sonuçları olmadan nükleer silah kullanamazsınız." dedi.

Jean-Pierre, ABD'nin Putin'in tehditlerine boyun eğmeyeceğini ancak Rusya'nın nükleer tehditlerini ciddiye aldıklarını belirtti.

"DÜZENLEMEK İÇİN BİR NEDEN YOK"

Biden'ın bu ifadeleri yeni bir istihbarat üzerine mi söylediği sorusuna ise Jean-Pierre, "Stratejik nükleer duruşumu düzenlemek için bir neden yok. Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin de bir emare yok. Gerginliği azaltmak Putin'in elinde." diye konuştu.

BIDEN'IN NÜKLEER AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Biden, dün katıldığı bir bağış etkinliğinde Putin'in savaştan çıkış yolunu "anlamaya çalıştığını" belirterek, Rus liderin taktik nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanmaktan bahsettiğinde şaka yapmadığını düşünme nedenini "ordusunun önemli ölçüde düşük performans göstermesine" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde gitmeye devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit var. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." şeklinde konuşmuştu.

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