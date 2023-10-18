Biden ile Netanyahu açıklama yaparken ortalık karıştı. Hemen müdahale edildi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında ortak basın toplantısı düzenlerken ortalık bir anda karıştı. Basın toplantısında gazeteciler dışarı çıkarıldı soru sormaları engellendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Biden ile Netanyahu açıklama yaparken ortalık karıştı. Hemen müdahale edildi

Editör: Çağlar Bülent Sansar

ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı Tel Aviv'e indi. Biden'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karşıladı. Karşılamanını ardından ikili görüşme öncesi basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısı devam ederken oratalık bir anda karıştı ve gazeteciler dışarı çıkarıldı.

'ABD, İSRAİL'İN YANINDADIR'

Biden, "ABD, İsrail'in yanındadır" dedi. Saldırının sorumlusunun İsrail olmadığını savunan Biden, "Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Biden: İsrail'in hastaneyi bombalamadığını anlıyorum.

Patlamanın "karşı taraftan kaynaklandığı" belirtildi.

İsrail halkını olağanüstü kahramanlıklarından dolayı kutluyorum

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