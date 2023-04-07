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Yapay zekaya suçlama: İlk dava açıldı

Yapay zekanın yanlış bilgi üreterek bir Belediye Başkanın hapse atıldığını söylemesi üzerine dava açıldı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 06:40
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Yapay zeka yalan haber üretti: Belediye başkanı hapse atıldı

Yapay zekaya suçlama: İlk dava açıldı
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Yapay zekalı sohbet botu ChatGPT için ilk kez dava açıldığı ortaya çıktı. Avustralya’da görülen davaya göre sohbet botunun, bir Belediye Başkanı’na yönelik sahte bilgi ürettiği ve dezenformasyona yol açtığı söylendi. 

Avustralya’da Victoria bölgesinin Belediye Başkanı olan Brian Hood, ChatGPT’nin kendisi hakkında yanlış iddialar paylaştığını belirterek Hood’un rüşvet almakla suçlandığını ve hapse atıldığını yazdığını söyledi.

Belediye Başkanın avukatları, yapay zekayı üreten şirket OpenAI’a dava açtı. Haberler kaldırılmazsa para cezası uygulanacağını bildirdi. Avustralya’da iftira tazminatı ödemeleri genellikle 200 bin dolar civarında olacak.

Belediye Başkanı Hood, ChatGPT’nin 2000’lerin başında yaşanan bir olayı yanlış aktardığını ve kendisini suçlu olarak gösterdiğini söyledi. Hood, o dönem rüşvet konusunda yetkililere bilgi verdiğini ve hiçbir zaman suçla itham edilmediğini belirtti.

Belediye Başkanı Hood’un avukatları, “Bu iftira, yapay zekanın uygulanması anlamında potansiyel bir dönüm noktası olabilir” dedi. Ancak henüz davanın sonuçlanmadı.

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