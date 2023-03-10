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Çekici bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı 

Bilecik'te bir çekici, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:08
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Bilecik'te çekici kontrolden çıktı: 1 yaralı

Çekici bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı 
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İHA'nın haberine göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında çekicinin yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 35 ALN 143 plakalı çekici sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Bozüyük çevre yolunda bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından İlçe Trafik ekiplerince olay yerinde gerekli tedbirleri alınırken kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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