Valerien Ismael'in kaderi 3 maça bağlı

Taraftarın büyük çoğunluğunun haftalardır karşı olduğu ve gönderilmesini istediği Fransız teknik adama, her koşulda destek çıkan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu sonuçların ardından desteğe ne kadar devam edeceği merakla beklenen bir gelişme halini aldı.

Geçen sezonun sonuna doğru geldiği Beşiktaş'ın başında 19 resmi maça çıkan Valerien; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah beyazlıların adeta orta sıra bir takım performansı göstermesine engel olamadı.

Bu 18 karşılaşmada 2 kez Fenerbahçe, 2 kez de Trabzonspor'la karşılaşan Beşiktaş 4 maçı da berabere bitirirken, 1 kez de Başakşehir'e yenildi.

Tecrübeli teknik adamın kredisini oldukça azaltan bir başka istatistik de ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi oldu. Siyah-beyazlılar ligdeki son 6 maçta; 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Beşiktaş ayrıca 8 maç süren deplasman yenilmezliğini de Hatay mağlubiyetiyle kaybetti.

Valerien Ismael ile ilgili en çok dile getirilen iki senaryo ise Dünya Kupası arası ile ilgili.

Bu senaryoda 1. seçenek: Kalan 3 maç ve kupa maçının kazanılıp 40 günlük araya mümkün olduğunca zirvede girmek teknik direktörün, başkanın, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın en büyük beklentisi ve dileği.

2.seçenek ise 3 maçta kaybedilecek olası her puanın, Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyerini bitirmeye yaklaştıracak puanlar olacağı.