25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Valerien Ismael'in kaderi 3 maça bağlı

Valerien Ismael'in kaderi 3 maça bağlı

Süper Lig'de 31. saniyede 1-0 öne geçtiği Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael'in kredisi azalmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:41
Takip Et

Bileti kesildi denilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kaderini belirleyecek 3 maç belli oldu

Valerien Ismael'in kaderi 3 maça bağlı
+
Aa
-

Taraftarın büyük çoğunluğunun haftalardır karşı olduğu ve gönderilmesini istediği Fransız teknik adama, her koşulda destek çıkan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu sonuçların ardından desteğe ne kadar devam edeceği merakla beklenen bir gelişme halini aldı.

Geçen sezonun sonuna doğru geldiği Beşiktaş'ın başında 19 resmi maça çıkan Valerien; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah beyazlıların adeta orta sıra bir takım performansı göstermesine engel olamadı.

Bu 18 karşılaşmada 2 kez Fenerbahçe, 2 kez de Trabzonspor'la karşılaşan Beşiktaş 4 maçı da berabere bitirirken, 1 kez de Başakşehir'e yenildi.

Tecrübeli teknik adamın kredisini oldukça azaltan bir başka istatistik de ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi oldu. Siyah-beyazlılar ligdeki son 6 maçta; 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Beşiktaş ayrıca 8 maç süren deplasman yenilmezliğini de Hatay mağlubiyetiyle kaybetti.

Valerien Ismael ile ilgili en çok dile getirilen iki senaryo ise Dünya Kupası arası ile ilgili.

Bu senaryoda 1. seçenek: Kalan 3 maç ve kupa maçının kazanılıp 40 günlük araya mümkün olduğunca zirvede girmek teknik direktörün, başkanın, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın en büyük beklentisi ve dileği.

2.seçenek ise 3 maçta kaybedilecek olası her puanın, Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyerini bitirmeye yaklaştıracak puanlar olacağı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
6
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı duvarı yıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
﻿MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' paylaşımı!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.