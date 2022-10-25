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Sinan Engin'den bomba iddia: Futbolcular hocayı satmıştır

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Hatayspor'a yenildiği maçla ilgili olarak çok konuşulacak bir iddiada bulundu

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:26
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Canlı yayında Sinan Engin'den Beşiktaşla ilgili olay sözler

Sinan Engin'den bomba iddia: Futbolcular hocayı satmıştır
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajeri, yorumcu Sinan Engin, Hatayspor maçından sonra çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Sinan Engin, şunları söyledi:

"Bir futbolcu grubunda, hocanın taktiğini eleştirenler varsa, o futbolcular, hocayı satmıştır. Wout Weghorst'un demecine bakın, dikiş daha tutmaz.

Valerien Ismael, Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael arasında elektrikler kesilmiş. Sadece Ismael suçlu değil. Suçun en büyüğü futbolcularda. Çıkacaksın, Beşiktaş futbolcusu gibi oynayacaksın.

Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir. İki ileri, bir geri.

Beşiktaş eğer Galatasaray'a yenilirse, Valerien Ismael'i hiçbir yönetim tutamaz. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor maçını oynayacak, büyük protestolar olur. Antalyaspor maçını Allah korusun kaybedersen, takımın başında duramazsın. Bu kulübün gerçek sahibi taraftar. Ne istiyorlarsa, yapmak zorundasın.

Puan farkı olarak çok büyük bir şey yok ama Beşiktaş taraftarı daha iyi bir oyun bekliyor. Josef mesela, ben oynatmam! Kötü oynuyor, ısrar ediyor. Jackson Muleka'yı neden oyundan aldın? Neden Cenk Tosun ile başlamıyorsun?

Benim söylediklerimi anlaması gerekenler, anlamıştır. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor."

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