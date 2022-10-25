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  • Hatay'da çiçeklerle karşılandı. İstifa tepkileriyle takım otobüsüne zor bindi. Valerien Ismael'in kabus gecesi

Hatay'da çiçeklerle karşılandı. İstifa tepkileriyle takım otobüsüne zor bindi. Valerien Ismael'in kabus gecesi

Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olması Siyah - Beyazlı camiada soğuk duş etkisi yarattı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:01
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Çiçeklerle karşılandığı Hatay'da maç çıkışı statta yuhalanan Valerien Ismael hayatının şokunu yaşadı

Hatay'da çiçeklerle karşılandı. İstifa tepkileriyle takım otobüsüne zor bindi. Valerien Ismael'in kabus gecesi
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Deplasmanda 1-0 öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayab Beşiktaş'ta hedefte ise tek bir isim var.

Teknik direktör Valerien Ismael tepkilerin odağındaki isimdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitmesinin ardından takım otobüsüne doğru yürüyen Valerien Ismael'e tepki gösterdi.

Beşiktaşlılar  Fransız hocanın istifa etmesi yönünde tezahüratlarda bulundu.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANMIŞTI

Oysa ki Hatayspor deplasmanına gelen Beşiktaş kafilesine havalimanına coşkulu bir karşılama töreni yapılmıştı.

Özellikle teknik direktör Valerien Ismael'e taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunmuş Fransız teknik adama çiçek hediye edilmişti.

Hatayspor mağlubiyeti sonrası kredisi tamamen tükenen Valerien Ismael'in takımdan gönderilmesi an meselesi.

 

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