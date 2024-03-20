Binbir takla attı. Lizbon'un Viktor oyunu

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Binbir takla attı. Lizbon'un Viktor oyunu
Sporting Lizbon, takımın parlayan yıldızı Viktor Gyökeres'i elde tutmak için erken harekete geçti.

Sporting'in, Gyökeres'in ayrılması durumunda belirlediği tek bir koşulu var.

Portekiz medyası A Bola'ya göre; büyük kulüplerin dikkatini çeken İsveçli forvet Gyökeres'i bir sonraki sezonda da takımda tutma niyetinde olan Sporting, oyuncunun ücretinde artış yaparak yeni bir anlaşma teklif etmeyi planlıyor.

Yine aynı haberde belirtildiğine göre; eğer Gyökeres takımdan ayrılmak isterse, Sporting'in sözleşmede belirlenen 100 milyon euro'luk serbest bırakma bedelini talep edeceği ifade ediliyor.

Arsenal, Bayern Münih ve PSG gibi dev kulüplerin ilgisini çeken 25 yaşındaki Gyökeres, bu sezon oynadığı 39 maçta 36 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek adından söz ettirdi.

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