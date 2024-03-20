37 yaşındaki Muslera'nın yeni maaşı ortaya çıktı

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37 yaşındaki Muslera'nın yeni maaşı ortaya çıktı
Galatasaray ile Fernando Muslera 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli eldivenin ne kadar kazanacağı da belli oldu.

Galatasaray, deneyimli kaleci Fernando Muslera ile yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Muslera için 1+1 yıllık bir anlaşma öngörüyor ve bu anlaşmanın mali detayları da netleşmiş durumda.

Yaklaşık on üç yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera’nın mevcut sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Bir süredir tecrübeli kaleciyle görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi, anlaşmayı resmileştirmek üzere.

Süper Lig’de geçtiğimiz on yılın en değerli oyuncusu olarak gösterilen Muslera ile ilgili Erden Timur’un ardından Dursun Özbek de bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.

37 yaşındaki Muslera ile yapılacak olan 1+1 yıllık sözleşmenin detayları vurgulanırken, anlaşmanın ardından deneyimli kalecinin alacağı ücret de gündeme geldi.

Galatasaray, Muslera ile en son 2021 yılında yeni bir sözleşme imzalamış ve o dönemde yapılan KAP bildiriminde Uruguaylı kalecinin yıllık net 2.5 milyon euro alacağı açıklanmıştı.

Muslera’nın yeni sözleşmeyle sezon başına 2.5 milyon Euro kazanmaya devam edeceği belirtildi.

Galatasaray adına toplam 499 maçta forma giyen Fernando Muslera, kariyeri boyunca kalesinde 533 gol gördü ve 178 maçta kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı.

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