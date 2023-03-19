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Bingöl’de kar yağışı etkili oldu

Bingöl’de gece saatlerinden başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimi buldu. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:01
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Bingöl beyaza büründü

Bingöl’de kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da kar yağışı etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Bingöl genelinde yağmur etkili olurken, adını karla kaplı bir ovadan alan ve 1940 rakımlı olan Karlıova ilçesinde, kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinden başlayan kar, sabaha kadar yağmurla karışık devam etti.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimi bulurken, ilçe beyaza büründü. Karlıova-Erzurum Karayolunda da etkisini gösteren kar nedeniyle, sürücüler çoğu zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

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