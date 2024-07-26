Bingöl depremi sonrası Naci Görür 'yeri can sıkıcı' diyerek uyardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür Bingöl konuya ilişkin uyarı mahiyetinde açıklama yaparak "Hem KAF’a, hem DAF’a yakın." ifadelerini kullandı.

Görür paylaşımında şunları söyledi:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11.88 km olarak ölçüldü.

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 18.27'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Zeminden 11.88 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.