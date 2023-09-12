Bir ilde daha ekmeğe zam

Iğdır’da ekmeğe zam gelince 4,5 lira olan 200 gram ekmek 6,5 liraya yükseldi.

KAYNAK: ANKA
Bir ilde daha ekmeğe zam

Derinleşen ekonomik krizde zamlar üst üste geldi. Iğdırlı vatandaşlar sabaha zamla uyandı, ekmek fiyatları arttı. 200 gram ekmeğin fiyatı 4 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa yükseldi.

Bir Vatandaş “Güne zamla başladık, sabah ev sahibi aradı kiraya zam yaptı. İkinci müjde de ekmek zammıyla geldi 4 lira 50 kuruş olan ekmek, 6 lira 50 kuruş oldu. 2 TL zam geldi. Yetkililer artık bu zamları durdursunlar artık geçinemiyoruz zor durumdayız" dedi.

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Fırıncı Mehmet Erpen ise "Evet zam geldi. Çünkü her şeye malzemelere zam geliyor. Unlar pahalı maya pahalı elamanlar, kurtarmıyor. 6 lira 50 kuruş o kadar fazla değil. Kurtarmıyor, nakliyeye zam geliyor, mazota zam geliyor şu anda 6,5 TL’ye sattığımız ekmek kurtarmıyor ama ne yapacaksın mecburen fiyatlar böyle devam ederse yine artacak fiyatlar” diye konuştu.

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