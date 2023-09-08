Bir ilde ekmek ve simide üç ayda ikinci zam

Akaryakıta, asgari ücrete ve pek çok ürüne gelen zamlar sonrası ekmeğe de zam geldi.

Diğer illerden üst üste gelen ekmeğe zam haberleri sonrası Amasya’da da tekrar zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

ÜÇ AYDA İKİNCİ KEZ ZAM YAPILDI

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Temmuz ayında yapılan zammın ardından ekmek ve simide ikinci kez zam yapıldı.

Buna göre, 40 gram artarak 240 gram ekmek 7 lira 50 TL’den satılırken, yarım ekmek 100 gr 4 lira 50 TL, kepek ekmek 220 gr 7 lira 50 TL’den, çiftli kepek 440 gr 15 TL’den, tam buğday 400 gr 15 TL, sarı buğday 400 gr 22,50 lira, köy ekmek 800 gr 30 TL, çavdar 500 gr, 22,50 TL, papatya-bide 400 gr 15 TL, roll ekmek 50 gr 4 TL, tahıl ekmek 300 gr 22,50, Trabzon ekmek 1000 gr 37,50 TL’den satılıyor.

Son zamla 90 gram simidin fiyatı da 7,50 TL oldu. 80 gr poğaça 7,5 TL, 90 gr tereyağlı özel simit ve 80 gr tereyağlı ve katı yağlı özel poğaça 10 TL, 100 gr börek 17,50 TL iken 1 kg Amasya çöreği 150 TL’den satılıyor.

Yapılan zamlar söz konusu ürünlere yansıdı.