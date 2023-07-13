Bir kandırılma vakası daha. İngiliz Bakan: ‘Türkiye AB’ye katılmaktan henüz uzakta’

NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilinius'da düzenlediği zirve toplantısına katılan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace CNN kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ancak Rusya ile savaşı sona erdikten sonra NATO'ya katılabileceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace konuyla ilgili olarak "Ukrayna'nın bir an önce NATO'ya katılması lazım; ama önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun sona ermesi gerek" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden de geçtiğimiz Pazar günü CNN'e yaptığı açıklamada Ukrayna'nın henüz NATO'ya katılmak için hazır olmadığını dile getirdi. Wallace de aynı şekilde bu ifadeyi tekrarlamış oldu.

'TÜRKİYE AB ÜYELİĞİNE HENÜZ UZAK'

İngiltere Savunma Bakanı daha sonra Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılmasına kolaylık sağlaması için ABD'den "F-16" savaş uçakları almak veya AB'ye katılmasının hızlandırılması gibi avantajlar aldığına ilişkin bir soru üzerine "Ben Türkiye'ye ne kadar avantaj tanındığını bilmiyorum ama Türkiye henüz AB'ye katılmaktan uzak" dedi.

NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, İsveç'in, Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek vereceğini açıklamıştı.

"İSVEÇ AB ÜYELİĞİMİZE TAM DESTEK VERECEK"

Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli tutumu desteklemiştir. İsveç'in NATO'ya katılımı gündemimizde yer aldı. Ülkemizin beklentilerini İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi konusunu ele aldık. İsveç'in üyelik konusuyla ilgili önümüzdeki süreçlerin nasıl şekilleneceğini ele aldık. İsveç, bizim AB'ye tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine destek verecek. İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırılarının ardından İsveç hükümetinin saldırıyı kınayan açıklamalarını not ettik. Bugün BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini nefret suçu olarak nitelendirdi. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir özgürlüğü değil barbarlıktır. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak mercii TBMM'dir.

'ALDATILIYORUZ'

Öte yandan, bu gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı aldatıldık açıklamaları yeniden gündem oldu. Erdoğan'ın 'aldatıldığını' söylediği bazı açıklamalar ise şöyle;

27 Şubat 2014: Üzülüyorum şu paralel yapıya, o tabanda olan saf, temiz kardeşlerimize, diyorum ki, bu oyuna gelmeyin. Çünkü zekâtını veriyor, tertemiz, hakikaten iyi niyetle veriyor. ‘Burada işte bir hizmet var’ diyor’ ne hizmeti geçin. Aldatılıyoruz, aldatıldık ben dahi aldatıldım.

3 Ağustos 2016: Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin.

26 Eylül 2017 Açıkçası biz son ana kadar Barzani’nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız.

20 Nisan 2017: Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum.

24 Ocak 2018: Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik harekâtı vardı. Ne yazık ki orada Obama bizi aldattı. O harekat Mınbiç’i teröristlerden temizleme harekâtıydı. Sözünde durmadı.