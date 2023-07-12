Erdoğan'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı 'Avrupa Birliği üyelik sürecimiz noktasında kritik kararların alınmasına vesile olmuştur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra, terörle mücadele, AB üyeliği ve Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konularında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Erdoğan'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı 'Avrupa Birliği üyelik sürecimiz noktasında kritik kararların alınmasına vesile olmuştur'

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vilnius'ta gerçekleştirilen zirvenin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur.

Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."

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