Bir kırmızı kart bir tuhaf penaltı! Rizespor Antep sofrasından aç kalktı. Turgay Beşyıldız yazdı

Bu sezon Süper Lig’de, rakip yarı alanda maç başına en az isabetle pas yapabilen iki takımın karşılaşmasıydı bu karşılaşma.

Çaykur Rizespor’un teknik patronu İlhan Palut, takımıyla son iki maçını kaybederken, üst üste üç yenilgi aldığı son süreci Aralık 2020’de Göztepe’yi çalıştırırken yaşamıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından bu gece bir tekrar daha yaşadı.

Gaziantep FK ise Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile Süper Lig’de oynadığı son 17 iç saha maçını ise kaybetmedi. 7 beraberlik ve 10 galibiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, bu gece kendi sahasında Rumen Hoca ile 18. maçından da mağlup ayrılmaya hiç niyeti olmayan, bir görüntü sergiledi. Haliyle bu seriyi, Rumen çalıştırıcı ile kendi sahasında 18’e çıkardı.

Güzel bir havada oynanan 90 dakikada, konuk ekip Çaykur Rizespor’un orta bloktan for hattına olan pragmatik girişimleri, ilk 15 dakikada olumlu sonuç vermeyince, ev sahibi sürpriz bir penaltı ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında yıllardır sahalarımızda pek görmediğimiz bir penaltı pozisyonu izledik. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşta Yeşil-Mavililerin Kaptanı kaleci Gökhan, topu ayağıyla ceza alanı içerisinde yavaşça oyuna soktuktan sonra; altı pas köşesinde duran takım arkadaşı Emirhan, atışı kullanmak için eğilerek kendine doğru yavaşça yuvarlanarak gelen topu eliyle kontrol etmek isteyince, Çanakkale Bölgesi’nden orta hakem Ali Şansalan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Atışı Rumen futbolcu Maxim gole çevirince, ev sahibi beklemediği bir anda öne geçti.

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Bu golden sonra, topu ev sahibinin yarı alanında daha fazla tutmaya ve oyunu o rakip sahaya yıkmaya çalışan atmacalar, Mithat, Zeqiri ve Minchev ile yakaladıklarını ‘es’ geçti.

Kontra toplarla 2. golü bulmaya çalışan Gaziantep FK takımı ise Draguş ile yakaladıklarını olumlu kullanamadı. Bazen de meşin yuvarlakları direkte patladı.

Kırmızı-Siyahlı şahinler; cezalı olan Furkan’ın yanı sıra, sakat olan üç oyuncusundan da yoksundu.

Yeşil-Mavili atmacalarda ise; sakat olan Benhur ile statü gereği olmayan üç oyuncusu kadrosunda bulunmayanlardı.

Sumudica’nın ekibi, Gradel ile Rize defansına çok sıkıntı olurken, özellikle ilk yarının son 10 dakikasında oyunu rakip alana forse etti ama soyunma odasına tek golle gitti.

İkinci 45 dakikaya kompakt başlayan taraf ev sahibi oldu ve kafada da golü buldu. Rumen oyuncu Dragus, çok gayretli ve istekliydi sonunda da umduğu oldu. Takımı adına 2. gole imzasını attı.

Bu golden sonra her iki teknik adam da oyuncu değişiklikleri yaparken; hakeme önündeki saha çizgisi üzerinden sık sık itiraz eden Antep’in hocası Sumudica, Şansalan’ın kırmızı kartıyla tanışarak tribüne yollandı!

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Karşılaşmanın son 35 dakikasını yardımcı antrenörle idare etmek zorunda kalan şahinler, topu ayaklarında daha fazla tutarak 2-0’lık skoru korumaya çalıştı. Rizespor, yakaladığı net pozisyonları bireysel hata kaynaklı ayaklarla gole çevirmeyince, beraberlik şansını da yakalayamadı.

Bu geceki 90 dakikanın bitiminde, taraftarının tribün desteğini de alan Gaziantep FK, bu net galibiyetle puanını 12’ye yükseltirken, Ç.Rizespor 14 puanda kaldı. Ayrıca, Karadeniz temsilcisi son üç haftayı da üst üste mağlubiyet alarak puansız kapattı.

Gecenin keyfini, yeşil fıstıklı Antep tatlısıyla Kırmızı-Siyahlılar yaptı.