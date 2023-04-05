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Akşener'e bir destek de İmamoğlu ve Yavaş'tan. Milletin sesini hiç kimse susturamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan destek geldi. İmamoğlu "Milletin sesini hiç kimse susturamaz" derken, Yavaş, "Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 19:21
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Meral Akşener'e bir destek de İmamoğlu ve Yavaş’tan

Akşener'e bir destek de İmamoğlu ve Yavaş'tan. Milletin sesini hiç kimse susturamaz
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin sözlerine destek verdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN DESTEK

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından, "Milletin sesini hiç kimse susturamaz" ifadelerini kullandı.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kılıçdaoğlu da Akşener'e destek vermiş ve "Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı" demişti...

İşte o paylaşımlar:

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, İYİ Parti binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Soruyorum sizlere bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak! Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek! Söyleyin Özgecanlar, Şuleler, Cerenler, Emineler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin Gaffar Okkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek. Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Aybüke öğretmenler, Gonca Kurişler vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi hakikatın ışığıyla yendikten sonra, şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak! Söyleyin hilal ile yıldız hiç ayrıldı mı?

O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Bu sözü imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü burada gülmeyen yüzleri güldürmek için susmuş sesleri haykırmak için çöken karanlığı dağıtmak için, 40’yan 40 bin olacaksınız söz mü? Türkün türküsü olacaksınız söz mü? Milletin şiiri olacaksınız söz mü? Bilge Kağan’ın, Kürşad’ın, Fatih’in torunları Mustafa Kemal’in çocukları, Türkiye’nin iyi ve cesur evlatları, bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır, kendine biçilen deli gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı istibdatın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı hep bir ağızdan, 'hürriyet!' diye haykıracak. 15 Mayıs’ın şafağında Türkiye tarih yazacak söz mü? Sözünüz sözümüz, millet yolu yolumuz olsun!"

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