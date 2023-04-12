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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası. Canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde kabinede görev vereceği iki ismi ilk kez duyurdu. Çanakkale'deki konuşan Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e Bakan olarak görev vermek istediğini söyledi. Gazeteci Fatih Portakal çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:21
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Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası. Canlı yayında açıkladı
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Çanakkale'de dev kalabalıkla buluşan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kabinede görev vermeyi düşündüğü iki ismi ilk kez açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alan Kılıçdaroğlu "Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" ifadelerini kullandı.

HANGİ BAKANLIKLAR DÜŞÜNÜLÜYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası bu iki ismin kabinede nasıl yer alacaklarını merak ederken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen Bakanlıkları açıkladı.

MUHARREM ERKEK İÇİN ADALET BAKANLIĞI İDDİASI

Portakal, Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi. Portakal'ın açıklaması şöyle:

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa Bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın Bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı. Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor."

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