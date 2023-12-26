Bir Seçil Erzan vakası daha: 100 milyon dolarlık vurgun

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu pek çok kişiyi ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan’ın davasının ardından benzeri bir dolandırıcılık olayı daha gündeme geldi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir kamu bankasında çalışan Ümit G.’nin, kendi akrabaları da dahil yüzlerce kişiden yüksek kâr vaadiyle 100 milyon dolara yakın para topladığı iddia edildi.

Olayın yargıya taşınmasının üstünden bir buçuk yıl geçmesine rağmen henüz bir iddianame hazırlanmadı.

BİRÇOK DÖKÜMAN OLMASINA KARŞIN SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldığını öne süren İbrahim Sabur, şunları söyledi:

“Biz kendisi ve ailesini tanıyorduk. Başlarda ödemelerimizi düzenli yapıyordu. Yalnızca Ümit’in akrabaları ve yakınları olarak dahil olmuştuk sisteme. Paraları hesabına atıyorduk. O da ‘borç iade’ olarak bize ödeme yapıyordu. Bu sisteme dahil olan insanlar arasında daha sonra bir para akışı sağlamış. 2021 Kasım ayında çok fazla işlem yapıldığı gerekçesiyle bankanın hesabı dondurduğunu söyledi. Mayıs 2022’de üç kişi kendisinden şikayetçi olduk. Ağustos’ta gözaltına alınmış. İfadesinde bizim dolandırıcılık yaptığımızı iddia etmiş. Sonra da nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmış. Birçok döküman olmasına karşın serbest bırakılmasını ilginç buluyoruz.”

Avukat Abdullah Bişaroğlu ise, “Kendisinin nerede olduğuma dair bir bilgi yok. Ayrıca dosyada da bir gelişme yok. Konuyla ilgili de bir iddianame hazırlanmadı.” dedi.