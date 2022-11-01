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  • Bakkalda 300 lira harcayınca böyle isyan etti: Meclis'in önüne gidip cüzdanımı fırlatacağım

Bakkalda 300 lira harcayınca böyle isyan etti: Meclis'in önüne gidip cüzdanımı fırlatacağım

İstanbul'daki bir sokak röportajında bakkalda yaptığı alışverişe 300 lira harcayan genç kadın, "Meclis'in önüne gidip cüzdanımı fırlatacağım" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 18:45
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Vatandaş bakkala gidip 300 lira harcayınca Meclis'in önüne gidip cüzdanımı fırlatacağım diyerek isyan etti

Bakkalda 300 lira harcayınca böyle isyan etti: Meclis'in önüne gidip cüzdanımı fırlatacağım
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Medyali TV Youtube kanalının İstanbul Bakırköy’de yaptığı sokak röportajında bir kadın, ekonomik durumdan dert yandı.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit döneminde TBMM'nin önünde yaşanan yazar kasa eylemini hatırlatarak yaşadığı bir olay sonrası şakayla karışık içinden geçenleri şöyle aktardı: “Bakkala girip çıktım, 300 lira verince, gidip Meclis'in önün cüzdanımı fırlatacağım dedim, bu ne yahu dedim. İşi şakaya vurdum.”

Ekonominin iyiye gitmediğini söyleyen vatandaş gelinen noktayı, “3.000 lirayı 300 lira, 5.000 lirayı 500 lira gibi harcıyoruz; ne yaşıyoruz şu an ben hala anlayamadım” diyerek özetledi.

“DİN VE DEVLET İŞLERİNİN BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASINDAN ÇOK RAHATSIZIM”

İktidar değişiminden yana olduğu belirten genç kadın, bugün seçim olsa öncelikle oyunu kesinlikle iktidara vermeyeceğini, “Bundan önce hiç vermedim, şimdiden sonra zaten vermem. Ben bir kere din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasından çok rahatsız oluyorum. İkinci olarak kazan kazan yiyip herkese kepçeyle veriyorsan eğer orada yönetimde bir sıkıntı vardır. O baştaki her kim olursa olsun ona vermem.”

“EN GÜÇLÜ ADAY KİMSE ONA VERECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü kimse ona oy vereceğini belirten vatandaş sözlerini şöyle bitirdi: “Şu anda iktidarın karşısında en güçlü aday kimse ona oy vereceğim, gönlümün çektiği insana vermeyeceğim. Kim şu an onun inmesine sağlayacaksa ona oy vereceğim.”

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