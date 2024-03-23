Üniversite hocaları yabancı öğrenci sorununun perde arkasını anlattı. Amfilerde neler oluyor?

Yaklaşık 10 gün önce Türk Üniversitelerindeki yabancı öğrenci sayılarına ilişkin bir yazı yazdım ve YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 yılında toplam 301 bin 549 yabancı öğrenci olduğunu belirttim!

YÖK Başkanı çıktı açıklama yaptı 301 bin değil, 366 bin diye!

Bu sayıyla gurur duyduğunu da belirtti, 1980 darbesinin hediyesi kurumun başındaki zat!

Yazımda belirtmiştim adeta ipini koparan geliyordu ülkeye öğrenci olmaya!

Komorlar Birliği’nden gelen vardı, Sierra Leone’dan geleni vardı, Ruanda, Zambiya, Sudan, Togo…

Birçok ülkeden akın akın Türkiye’ye okumaya geliyordu bilim sevdalıları!

Bunların 58 bin 213’ü ise Suriyeliydi!

Bir diğer dikkat çeken veri ise bu yabancı öğrencilerin 48’i ‘vatansız’ diye geçiyordu verilerde.

Öğrenciler dışında akademisyenlere baktığımızda da durum çok da farklı değildi!

Üsküdar Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleriyle örneklemiştim!

Fenerbahçe Üniversitesi yabancı diller bölümü akademik kadrosunda yer alan 25 öğretim üyesinin tam tamına 17’si yabancı uyrukluydu!

Bazı öğretim görevlilerinin lisans bölümleriyle ilgili bilgi bulunmamakla birlikte, Libya’da, Suriye’de, Hindistan’da, Irak’ta, İran’da ve Rusya’da eğitim aldıkları görülüyordu!

Üsküdar Üniversitesi’nde de 38 öğretim görevlisinin bulunduğu bölümde, tam 28 eğitmen yabancı uyrukluydu!

Hatta bir tanesi İran’ın ilk uzaktan eğitim üniversitesi olan Payam Noor Üniversitesi’nden mezundu aralarından biri!

Anlayacağınız yabancı öğrenci sorunu, okul bittikten sonrada istihdam sahasında yabancı uyruklu sorunu olarak devam ediyor!

Bir yanda Türkler maddi, manevi zorluklarla üniversite sınavına hazırlanıyor, üniversite okuyor, mezun oluyor ve iş bulamıyor, diğer tarafta elin yabancısı geliyor sıfır Türkçesiyle başarı bursu kazanıyor!

Sonrasında işi de ayarlanıyor!

Yabancı öğrenci sorununun birkaç platformda daha yazılması sonrası olay gündem oldu tabii!

Özellikle Yeniçağ’dan Ümit Karadağ’ın Karabük Üniversitesi’ndeki öğrencilerin itiraflarını paylaşması sonrası vatandaşlar Afrikalı yabancı öğrenci sorununa ilgi duydu!

Eeee ne de olsa seks satıyor ülkemizde, ne diyelim!

Afrikalı öğrencilerin gündeme gelmesi sonrası birkaç öğretim üyesiyle görüştüm!

Karabük’teki olay içinden çıkılamayacak kadar karmaşık olaylar silsilesi barındırıyor!

Diploma ticaretinden tutun da fuhuş, mafyalaşma ve uyuşturucuya kadar birbirinden vahim iddialar var ortada!

Akademik boyutuna baktığımızda ise yabancı öğrencilere dersler veren farklı üniversitelerden hocalar, durumun vahametini gözler önüne seren açıklamalar yaptı!

Hocaların anlattığına göre, bu öğrenciler Türkçe bilmiyor, İngilizce bilmiyor yani anlaşılabilecek ortak bir noktaları yok!

Hatta bir hoca, sınav kağıdındaki soruları anlayamayan öğrenciler olduğunu belirtti!

Anlayacağınız geliyorlar amfideki yerini alıyor, boş boş hocaya bakıyor!

Bir hoca ise derse çoğu zaman gelmediklerini belirtirken gelenlerin ise başka şeylerle oyalandığına dikkat çekiyor, ders arasında ise çoğu dersi terk ediyor, bunlar da yoklama için gelen grup genelde derslerin 2.yarısında onları bulmak imkansız!

Uyum sorunları bulunuyor, çoğu ise üniversiteye hiç uğramıyor!

Türkçe bilmeyen bu yabancılar, Türkçe sınavlarıyla burs alabiliyor ancak nasılsa?

Anlaşılan bu üniversite işi paravan edilmiş durumda yoksa bir insanın dilini bilmediği, ortak bir dil konuşamadığı ülkede öğrenci olarak kalmasının mantığı nedir?