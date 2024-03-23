Üniversite hocaları yabancı öğrenci sorununun perde arkasını anlattı. Amfilerde neler oluyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite hocaları yabancı öğrenci sorununun perde arkasını anlattı. Amfilerde neler oluyor?
TOLGA ŞAHİN YAZDI!

Üniversite hocaları yabancı öğrenci sorununun perde arkasını anlattı. Amfilerde neler oluyor?

Yaklaşık 10 gün önce Türk Üniversitelerindeki yabancı öğrenci sayılarına ilişkin bir yazı yazdım ve YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 yılında toplam 301 bin 549 yabancı öğrenci olduğunu belirttim!

YÖK Başkanı çıktı açıklama yaptı 301 bin değil, 366 bin diye!

Bu sayıyla gurur duyduğunu da belirtti, 1980 darbesinin hediyesi kurumun başındaki zat!

Yazımda belirtmiştim adeta ipini koparan geliyordu ülkeye öğrenci olmaya!

Komorlar Birliği’nden gelen vardı, Sierra Leone’dan geleni vardı, Ruanda, Zambiya, Sudan, Togo…

Birçok ülkeden akın akın Türkiye’ye okumaya geliyordu bilim sevdalıları!

Bunların 58 bin 213’ü ise Suriyeliydi!

Bir diğer dikkat çeken veri ise bu yabancı öğrencilerin 48’i ‘vatansız’ diye geçiyordu verilerde.

Öğrenciler dışında akademisyenlere baktığımızda da durum çok da farklı değildi!

Üsküdar Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleriyle örneklemiştim!

Fenerbahçe Üniversitesi yabancı diller bölümü akademik kadrosunda yer alan 25 öğretim üyesinin tam tamına 17’si yabancı uyrukluydu!

Bazı öğretim görevlilerinin lisans bölümleriyle ilgili bilgi bulunmamakla birlikte, Libya’da, Suriye’de, Hindistan’da, Irak’ta, İran’da ve Rusya’da eğitim aldıkları görülüyordu!

Üsküdar Üniversitesi’nde de 38 öğretim görevlisinin bulunduğu bölümde, tam 28 eğitmen yabancı uyrukluydu!

Hatta bir tanesi İran’ın ilk uzaktan eğitim üniversitesi olan Payam Noor Üniversitesi’nden mezundu aralarından biri!

Anlayacağınız yabancı öğrenci sorunu, okul bittikten sonrada istihdam sahasında yabancı uyruklu sorunu olarak devam ediyor!

Bir yanda Türkler maddi, manevi zorluklarla üniversite sınavına hazırlanıyor, üniversite okuyor, mezun oluyor ve iş bulamıyor, diğer tarafta elin yabancısı geliyor sıfır Türkçesiyle başarı bursu kazanıyor!

Sonrasında işi de ayarlanıyor!

Yabancı öğrenci sorununun birkaç platformda daha yazılması sonrası olay gündem oldu tabii!

Özellikle Yeniçağ’dan Ümit Karadağ’ın Karabük Üniversitesi’ndeki öğrencilerin itiraflarını paylaşması sonrası vatandaşlar Afrikalı yabancı öğrenci sorununa ilgi duydu!

Eeee ne de olsa seks satıyor ülkemizde, ne diyelim!

Afrikalı öğrencilerin gündeme gelmesi sonrası birkaç öğretim üyesiyle görüştüm!

Karabük’teki olay içinden çıkılamayacak kadar karmaşık olaylar silsilesi barındırıyor!

Diploma ticaretinden tutun da fuhuş, mafyalaşma ve uyuşturucuya kadar birbirinden vahim iddialar var ortada!

Akademik boyutuna baktığımızda ise yabancı öğrencilere dersler veren farklı üniversitelerden hocalar, durumun vahametini gözler önüne seren açıklamalar yaptı!

Hocaların anlattığına göre, bu öğrenciler Türkçe bilmiyor, İngilizce bilmiyor yani anlaşılabilecek ortak bir noktaları yok!

Hatta bir hoca, sınav kağıdındaki soruları anlayamayan öğrenciler olduğunu belirtti!

Anlayacağınız geliyorlar amfideki yerini alıyor, boş boş hocaya bakıyor!

Bir hoca ise derse çoğu zaman gelmediklerini belirtirken gelenlerin ise başka şeylerle oyalandığına dikkat çekiyor, ders arasında ise çoğu dersi terk ediyor, bunlar da yoklama için gelen grup genelde derslerin 2.yarısında onları bulmak imkansız!

Uyum sorunları bulunuyor, çoğu ise üniversiteye hiç uğramıyor!

Türkçe bilmeyen bu yabancılar, Türkçe sınavlarıyla burs alabiliyor ancak nasılsa?

Anlaşılan bu üniversite işi paravan edilmiş durumda yoksa bir insanın dilini bilmediği, ortak bir dil konuşamadığı ülkede öğrenci olarak kalmasının mantığı nedir?

İlgili Haberler
Karabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın etti
Türk Üniversitelerinde 48 vatansız okuyor!
İran’da açık öğretim mezunu Türk Üniversitesi’nde hocalık yapıyor!
Suriye’de, Irak’ta okumuş Araplar Türkiye’de İngilizce dersi veriyor!
Suriyeliye, Cibutiliye yer açmak için Türk’ün diplomasını yok sayıyorlar!
Türk üniversitelerinde Suriyeli ve “vatansız” istilası!
Son Haberler
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı Gündem
Kaza sonrası oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un eski eşi karakolun önünde gazetecileri görünce hızla kaçtı
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak Spor
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
Düşen bebeği tente kurtardı Gündem
Düşen bebeği tente kurtardı
Muhabbet kuşu kaç yıl yaşar? Yaşam
Muhabbet kuşu kaç yıl yaşar?
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin" Gündem
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin"
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira Ekonomi
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı Ekonomi
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı