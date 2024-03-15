Türk üniversitelerinde Suriyeli ve “vatansız” istilası!

Türk akademisini ele geçiren yabancı uyruklu akademisyenleri! yazmıştım.

Bir de yabancı öğrenci sayılarına bakayım dedim, kaç kişilik bir potansiyel var akademiyi işgal edecek?

O da ne karşıma ne çıktı!

YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye’de toplam yabancı öğrenci sayısı 301 bin 549!

301 bin 549!

İçlerinde Yemen’den geleni var, Zambiya’dan geleni var, Afganistan’dan geleni var, Togo Cumhuriyeti’nden geleni var, Tanzanya’dan geleni var, Sudan’dan geleni var, Somali’den geleni var, Sierra Leone’dan geleni var, Ruanda’dan geleni var, Myanmar’dan geleni var, Moritanya’dan geleni var Moritanya’dan, Madagaskar’dan geleni var, Komorlar Birliği’nden gelen var Komorlar!

Kosta Rika’dan kalkıp geleni var, Burkina Faso’dan geleni var!

Burundi Cumhuriyeti’nden geleni var! Surinam’dan geleni var!

İpini koparan geliyor!

Hatta ve hatta vatansız olanları bile var!

Yabancı öğrencilerin 47’si vatansız!

Yani ne idüğü belirsiz!

Suriyeli öğrenci sayısı ise 58 bin 213!

Bunların 9 bin 286’sı Anadolu Üniversitesi’ne, bin 464’ü Atatürk Üniversitesi’ne, 2 bin 455’i Gaziantep Üniversitesi’ne, bin 879’u Harran Üniversitesi’ne, 2 bin 416’sı İstanbul Üniversitesi’ne bin 498’i Karabük Üniversitesi’ne bin 664’ü Mersin Üniversitesi’ne bin 570’i Mardin Üniversitesi’ne, bin 866’sı Siirt Üniversitesi’ne, bin 115’i Sakarya Üniversitesi’ne kayıtlı!

Dikkat edin hepsi de devlet üniversitesi!

Sizin çocuklarınız ise gecesini gündüzüne katıp ders çalışsın!

Çocuğunuzun test kitabı, dershanesi derken boğazınızdan kısmaya devam edin siz daha!

Sizin vergilerinizle maaşları ödenen okullarda elin yabancısı gelsin, bedavaya okusun, üstüne bursunu da alsın!

Suriyelilerden sonra en fazla öğrencisi sayısı İranlılara ait!

İranlı öğrenci sayısı tam 22 bin 632!

Bunların bin 115’i İstanbul Medipol Üniversitesi, 709’u İstanbul Aydın Üniversitesi, 697’si Dokuz Eylül Üniversitesi, 947’si Bahçeşehir Üniversitesi, 539’u Ankara Medipol Üniversitesi’ne kayıtlı.

Yoğunluklu olarak vakıf üniversitelerinde eğitim görüyorlar!

İranlılar vakıf üniversitelerinde yoğun olarak eğitim görürken Suriyeliler devlet üniversitelerinde eğitim görüyor!

Hemen hemen her gün gazetelerden okuyoruz yabancı uyruklu öğrencilerin çıkardığı kavgaları!

Sadece kendi aralarında da kavga etmiyorlar, bir gruplaşmada söz konusu aralarında!

Hatırlayın daha geçtiğimiz Kasım ayında Zonguldak Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrenciler arasında çıkan kavgayı 3 polis ekibi ancak ayırmıştı!

Sadece Zonguldak’ta mı?

Bartın’da da yabancı öğrencilerden oluşan bir grup caddenin ortasında birbirine girmişti!

Daha geçtiğimiz hafta ise Esenyurt’ta bir lisenin çıkışında yabancı uyruklu öğrenciler bıçaklı kavga etmişti!

Yine Afyon’da yabancı uyruklu öğrenciler arasında lise çıkışında kavga çıkmış, bir öğrenci sırtından bıçaklanmıştı!

Örnekler çoğaltılabilir.

Kim bilir başka suçlara karışmış yabancı uyrukluların kaçı öğrenci ayağına geldi ülkemize?

Türkiye’de istila her alanda sürüyor!

Gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamış liberal ayaklarıyla bu suçlar masumlaştırılmaya çalışılıyor!

Önlem alınmak için ne olması bekleniyor!

Fazla söze gerek yok,

Türk'e aşılanan umutsuzluk, yabancıya umut oluyor!