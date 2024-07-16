Bisiklet parkında bisiklet sürdüğü için darp edildi

Arnavutköy'de bisiklet parkurunda spor yapan bir genç, şiddete maruz kaldı. Alınan bilgilere göre, çocuklarını parkurda oynatan bir adam, parkurun çocuklar için bir oyun alanı olduğunu iddia ederek bisiklet süren genci darp etmeye çalıştı.

Gencin, parkurun aslında bir hareket parkuru olduğunu açıklamaya çalışması üzerine tartışma büyüdü. Saldırgan, giderek daha sert bir tavırla genci dövmeye kalkıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve gencin ailesi araya girerek saldırganı güçlükle durdurdu. Olay, sosyal medyada büyük tepki toplarken, vatandaşlar saldırganın tutumunu kınadı.

YORUMLARDA GENÇ ÇOCUĞA DESTEK GELDİ

Sosyal medya platformunda videonun yayılması üzerinde yorumlarda genç çocuğa destek verildi. İşte bazı yorumlar...

Hıyara bak babanın yeri mi,

Çocuğunu parka götürmek yerine bisiklet parkuruna getirmiş millete efelik yapıyor,

Gücü çoluk çocuğa yetiyor,

Hep bir gerginlik. Bıktık artık şu tarz görüntülerden...