Diyarbakır'da eğitim skandalı: 165 merkezde sahte evrak ve milyonluk soygun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'da eğitim skandalı: 165 merkezde sahte evrak ve milyonluk soygun

Diyarbakır'da büyük bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Yapılan denetimlerde, eğitim verilmediği halde verilmiş gibi gösterilen rehabilitasyon merkezleri ve pansiyonların devletten haksız yere ödenek aldığı tespit edildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı ortaya çıktı. Denetimlerde, eğitim verilmediği halde verilmiş gibi gösterilen rehabilitasyon merkezleri ve pansiyonların devletten haksız yere ödenek aldığı belirlendi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gelen ihbarlar doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, bölgeye 10 müfettiş gönderdi. İlyas Akengin'in bildirdiğine göre, yapılan ilk incelemelerde, 165 merkezde sahte belgeler ve yanıltıcı kamera kayıtları kullanılarak kamu kurumlarının milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi. İncelenen kamera kayıtlarının başka yerlere ait olduğu ve sahte belgelerle devletten ödenek alındığı belirlendi.

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İLK VURGUN DEĞİL

Diyarbakır'da son üç yılda ikinci kez büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Önceki olayda, benzer yöntemlerle kamuya 60 milyon TL zarar verilmiş ve bu olayla ilgili soruşturmalar devam etmekteydi. Bu sefer, belgeleri inceleyen müfettişler ve yetkililer, sahtekarlığın boyutlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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