Bitlis Mutki Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Bitlis Mutki Belediyesi,bünyesine Şoför ve Kalorifer Ateşleyicisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
* TC Vatandaşı olmak,
* En az lise mezunu olmak,
* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* En az 5 yıllık E- sınıfı ehliyet sahibi olmak,
* Mutki de ikamet etmek
* Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birinden mahkumiyeti bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus cüzdanı,
* Diploma,
* Sabıka kaydı,
* Nüfus kayıt örneği,
* Sürücü ehliyeti ( E- sınıfı).
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