Bitlis Mutki Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Bitlis Mutki Belediyesi,bünyesine Şoför ve Kalorifer Ateşleyicisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

* TC Vatandaşı olmak,

* En az lise mezunu olmak,

* 18 yaşını doldurmuş olmak,

* En az 5 yıllık E- sınıfı ehliyet sahibi olmak,

* Mutki de ikamet etmek

* Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birinden mahkumiyeti bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus cüzdanı,

* Diploma,

* Sabıka kaydı,

* Nüfus kayıt örneği,

* Sürücü ehliyeti ( E- sınıfı).