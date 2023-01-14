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Abdullah Avcı: Hiçbir zaman vazgeçmedik

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 22:09
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı: Hiçbir zaman vazgeçmedik
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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i sahasında 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından ise bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

Abdullah Avcı maçın ardından, "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmemeye de devam ediyoruz. Trabzonspor, her kulvarda devam ediyor.

Ligin en organize takımıyla oynadık. Belki Volkan hata yaptı ama arayışımız ve baskılarımızla üstün oynadık. 50'den sonraki bölümde Başakşehir topa sahip olarak, biz de kaymaları yaparak iyi bir mücadele gösterdik.

Bize transfer değil Trabzonspor taraftarı lazım. Bu desteklerine devam etsinler. Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Her kulvarda Trabzonspor var, olmaya devam edecek. çerisi bizim ailemiz. Dışarıya nasıl bilgi gidiyor bilmiyorum. Biz organizasyonlarımızı daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz.

Transfer konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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