Başakşehir gönderdi: Adana kapıyor

Ligin ilk yarısında Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı kısa süre önce açıklanmıştı.
Fanatik'in haberine göre Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Hasan Ali Kaldırım'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
15 MAÇTA 1 GOL
33 yaşındaki milli sol bek, Kaiserslautern ve Mainz'da oynadıktan sonra 2010'da Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı.
2012-2020 arasında Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali, 2020 yazında bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu.
Hasan Ali, bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.