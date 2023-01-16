Cumartesi günkü yazımda borsanın düşüş nedeni olarak, AKP'nin bol keseden dağıttığı paralar nedeniyle seçimi kazanma olasılığını görenlerin satış yaptığını belirtmiştim.

Buna gerekçe olarak AKP'nin uyguladığı ekonomi modelinin, ülkeyi krize sürüklediği ve seçimle birlikte olası iktidar değişikliğinin beklenti yarattığını ancak son dönemde bu beklentinin artık gerçekleşmeyeceğine inanıldığını belirtmiştim.

Yani AKP'nin bir dönem daha iktidara gelme olasılığı uygulanan ekonomi politikasının devamı olacak diye korkan sermayenin kaçtığını yazmıştım.

Vay efendim bunu niye yazdın.

Dış güçlerin adamı olmaktan tutun da yabancı istihbarat örgütlerine çalışmaya ve hatta yabancı vakıflardan fon almaya kadar yüzlerce suçlama.

Ya Allah aşkına biz ne zaman böyle tahammülsüz olduk?

Biz ne zaman mevcut iktidarı 2 satır yazı ile eleştirdi diye, o kişiye bu kadar ağır iftiralar atabilecek kadar zalim ve vicdansız olduk?

Türkiye nasıl böyle oldu?

Yarın AKP gider başka parti gelir. Hiçbir iktidar sonsuza kadar kalmamıştır. Biz yine aynı ülkede yaşayacağız.

Nasıl bir birimizin yüzüne bakacağız?

Sokak röportajında 35 yaşındaki işsiz genç, geçinememekten şikâyet edince yanındaki babası öz evladına saldırıyor onu nankör ve Allah düşmanı olmakla suçluyor.

Babanın, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdiği için evladına düşman olduğu bu ülkede, benim hiç şikâyet etme hakkım yok.

Dış güçlerle başlayan düşman yaratma politikası aile bireylerine kadar indi.

Bir kişinin inadı uğruna uygulanan faiz politikasıyla, zenginin daha zengin fakirin ise daha fakir olduğu bu ülkede, artık evine 1 kilo et götüremeyen vatandaş, borsanın düşüş nedenini yazdı diye bir gazeteciyi hain, FETÖ'cü, dış güçlerin adamı ve dahası din düşmanı ilan edebiliyor.

Maaşına zam geldi diye sevinen bu kişiler, Türkiye'yi ekonomik çöküntüye sürükleyen iktidara "bu parayla neden bir önceki yılda aldığından daha az alıyorum" diye sormuyor. Neden fakirleştiğimizi yazan gazeteciye onca hakaret ve iftira atıyor.

Türkiye bu ekonomik krizi ama 2 yıl, ama 5 yıl sonra aşacaktır. Ancak kardeşi kardeşe, babayı evladına düşman eden bu zehirli düşüncenin etkisi daha uzun yıllar hayatımızda var olacaktır.

Yazık oldu ülkemize.

3-5 oy için bu kadar güzel insanlara bu kötülüğü neden yaptınız?

Bu insanların cebinden enflasyonla parasını aldınız, peki vicdanını ve merhametini neden yok ettiniz?

Neden?