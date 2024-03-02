Bodrum Eyüp maçında ortalık karıştı. Futbolcunun kafası yarıldı. Hastaneye kaldırıldı

Hamza Özalkuş
Bodrum Eyüp maçında ortalık karıştı. Futbolcunun kafası yarıldı. Hastaneye kaldırıldı
Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçının ilk yarısının son anlarında büyük olaylar çıktı.

1. Lig'de lider Eyüpspor, Bodrum FK deplasmanına çıktı.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede ortalık karıştı.

TEKNİK DİREKTÖR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü ve bu karar sonrası sinirler gerildi.

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Sahaya atılan maddelerden birisi Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'un yüzüne isabet etti ve Uğur Demirok ambulans ile sahayı terk etti.

O sırada bazı maddeler teknik direktör Arda Turan'a da isabet etti.

Oyun yaklaşık 15 dakika durdu, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahaya indi ve tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonrasında kaldığı yerden devam eden maçın ilk yarısı, 45+19'da bitti.

Eyüpspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

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