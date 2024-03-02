Ankaragücü bir bir eriyor Emre Belözoğlu çare bulamıyor. Volkan Aliakar yazdı

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla eleyip yarı finale yükselen Ankaragücü, Süper Lig'in misafir takımı İstanbulspor'u konuk etti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip, Fenerbahçe karşısında öyle bir futbol oynamıştı ki, herkesin ağzı açık kalmıştı.

İstanbulspor karşısında doğal olarak favori olarak sahaya çıktılar.

Başlama düdüğü ile birlikte topa sahip olan, rakip kalede baskı kuran Ankaragücü pozisyon üretmekte zorlandı. Top bir sağa bir sola gidip, İstanbulspor savunmasında eriyordu.

Osman Zeki Korkmaz'ın takımı panik yapmadan baskıyı aştı, rakip kalede tehlike yarattı. Emir Kaan Gültekin karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha düzgün bir vuruş yapabilse konuk ekibin öne geçmesi içten bile değildi.

38. dakikada yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı.

Defansın arkasına atılan topu uzaklaştırmak için kalesini terk eden Ertaç, Emir Kaan Gültekin'e sert bir müdahalede bulundu. İki oyuncu da hareketsiz bir şekide yere yağıldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Ertaç ve Emir Kaan kendine geldi, ancak oyuna devam edemedi. Futbolcular sahayı sedye ile terk ederken, hakem Ertaç'a kırmızı kart gösterdi.

Zaten maça sıkıntılı başlayan Ankaragücü 10 kişi kaldı, işi daha da zorlaştı. Emre Belözoğlu; Pedrinho'yu kenara alıp, kaleci Bahadır'ı oyuna soktu.

Yaşanan sakatlık nedeniyle 7 dakika uzatma gösterildi. 45+8'de Loshaj sahneye çıktı, attığı golle ayakta alkışlandı. Önce rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Kosovalı futbolcu, sol ayağıyla çok sert vurdu, Bahadır topu kalesinde gördü.

İkinci yarıya Chatzigiovannis-Atakan, Mert Çetin-Alexis Flips değişiklikleriyle başlayan Ankaragücü aradığı gole 53. dakika kavuştu. Başkent ekibi adına maçın en etkili ismi Christian Bassogog sol kanattan ceza sahası içine girdi sol ayağıyla uzak köşeye vurdu.

Ankaragücü taraftarının da desteğiyle tüm hatlarıyla bastırdı. 52'de Ali Sowe altı pastan kafayı vuramadı, Ankaragücü bir golden oldu.

1 kişi eksik oynayan ev sahibinin dakikalar ilerledikçe gücü tükendi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Ankaragücü'nün, Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 30 puanla küme düşme hattının çok yakınında bulunan Sarı-Lacivertliler için tehlike çanları çalıyor.

Kötü gidişatı bir türlü durduramayan Emre Belözoğlu'nun gerginliği tüm oyuncularına yansıyor. Kenardaki agresif görüntüsünü bir kenara bırakmalı, tamamen takımının başarısına odaklanmalı.