Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-İstanbulspor maçında İstanbulsporlu futbolcu Kaan Gültekin ile çarpışan ve daha sonrasında hastaneye kaldırılan Ertaç Özbir ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Ertaç Özbir, yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kafa travması şüphesi ile hastaneye kaldırılan Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in, yapılan ilk tetkikler sonucunda sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecektir.

Ertaç Özbir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.''