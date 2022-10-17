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  • AKP iktidarı dönemindeki 9. İmar Affı geliyor. Sonra da ''kader'' diyorlar

AKP iktidarı dönemindeki 9. İmar Affı geliyor. Sonra da ''kader'' diyorlar

Türkiye'de AKP iktidarı döneminde 8 kez çıkarılan imar affı bir kez daha çıkması bekleniliyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından meclise sunulması beklenen imar affı teklifi için geri sayım başladı. İmar affı ile birlikte hazine arazisini işgal edenler, kaçak ev, villa yapanlar, kaçak kat çıkanlar af kapsamında imar barışına dahil edilecek.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:41
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AKP iktidarı dönemindeki 9. İmar Affı geliyor. Sonra da kader diyorlar

AKP iktidarı dönemindeki 9. İmar Affı geliyor. Sonra da ''kader'' diyorlar
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Yaklaşan İstanbul depremi için yapılan hazırlıklar ve bilimsel çalışmalar ürkütücü tabloyu ortaya koymaya devam ediyor. Bunca bilimsel bilgi ve raporun olduğu bir durumda merkezi ya da yerel yönetimlerin işleri tersine çevirecek ve riskleri azaltarak sorunları çözecek adımlar atması beklenirken, korkuyla bekleyen halka önerilen tek çözüm ise “imar düzenlemesi”. 

Vatandaşlar bu düzenlemelerin odak noktasında deprem sorununu çözmekten çok rant odaklı olduğu görüşünde hem fikir.

AKP iktidarı döneminde 8 kez çıkarılan imar affı, bir kez daha çıkarılıyor. BBP'nin teklifi ile imar affı 9. kez çıkmış olacak. İmar affının çıkması ile kaçak yapılaşma yapanlar çıkarılan af ile imar barışına dahil edilecek.

EN SON 2018 YILINDA İMAR AFFI ÇIKARILMIŞTI

AKP tarafından en son 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirilmişti. Vatandaştan yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması istenmişti. Uygulamadan 10 milyonu vatandaş yararlandı ve yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar lira toplandı.

BBP LİDERİ DESTECİ TEKLİF ETTİ, TBMM BAŞKANLIĞI KOMİSYONA SEVK ETTİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir kez daha imar affının çıkarılması için 25 Temmuz’da TBMM’ye imar affı için yasa teklifi verdi. TBMM Başkanlığı teklifi 11 Ekim Salı günü komisyona sevk etti.

Destici’nin teklifi ile; “ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi” amaçlanıyor.

Haberi duyan vatandaşlar uzmanların "deprem olacak" açıklamalarına rağmen çözüm odaklı adımlar atılmamasına isyan ederek; facianın ardından yapılan "kader,fıtrat" tesellilerinin boşa olduğunu hatırlattı.

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AKM
17.10.2022 10:49
Bu son afınız olsa gerek sayın paranın kokusunu uzaktan alan adam parasız kaldıkça ikide bir af nereye kadar satacak bir şey kalmadı her halde hesap soranda yok of be ne güzel dünya  
 
mmt
17.10.2022 09:52
hırsızlığa kılıf bunlarda hazır.paspas olanda meclise getirmeye hazır.  
 
Allah akıl fikir versin.
17.10.2022 09:45
Bu ülkeyi böyle bitirdiniz, ilkel kabile devletine çevirdiniz ve namuslu, dürüst vatandaşı cezalandırdınız. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın!  
 
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